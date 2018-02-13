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Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı

Ulubey ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Uşak'ta kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulubey Kanyonlarında kayalığa tırmanan Halit Tekin (23), çıktığı yerde mahsur kaldı. Bütün çabalarına rağmen aşağıya inemeyen Tekin, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin durumu AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Tekin'i bulunduğu yerden merdiven yardımıyla kurtardı.

Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mahsur kalan genç #kayalık #AFAD
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