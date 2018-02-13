Ulubey ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Ulubey Kanyonlarında kayalığa tırmanan Halit Tekin (23), çıktığı yerde mahsur kaldı. Bütün çabalarına rağmen aşağıya inemeyen Tekin, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin durumu AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.



Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Tekin'i bulunduğu yerden merdiven yardımıyla kurtardı.



Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.