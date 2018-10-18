Uşak'ta piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

Kent merkezinde bazı iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yaptıkları iddia edilen S.T, Y.H. ve K.A, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



Üzerlerinde 19 adet 100 liralık, bir adet 200 liralık sahte banknot ele geçiren polis, şüphelileri gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ile Y.H. mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.



Öte yandan zanlıların bir fırından sahte para ile yaptıkları alışveriş anı fırının güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerden biri alışveriş yapıp 100 liralık banknotu veriyor, paranın üzerini aldıktan sonra fırından uzaklaşıyor.