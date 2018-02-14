Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üreten tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mehmet Kavak'a ait iplik fabrikasından alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiyeye ve polis ekiplerine bildirildi.



Bir anda fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmalarında beton dökme mikseri de kullanıldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, fabrikada büyük hasar oluştu.



Yangın sırasında içeriden tahliye edilen fabrika çalışanları, itfaiyenin çalışmasını üzüntüyle takip etti.



Yangının, üretilen iplikleri sıkıştırmada kullanılan kompaktör makinesinin elektrik aksamından kaynaklandığı iddia edildi.