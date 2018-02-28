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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden Serkan Ünal (38) yönetimindeki 35 UA 4797 plakalı otomobil, ilçenin çıkışındaki iplik fabrikası yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 FN 283 plakalı tırla çarpıştı. 

Kazada sürücü Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Burak Soysal (35) ağır yaralandı.

Uşak Devlet Hastanesine kaldırılan Soysal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak
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