Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
"FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı"
Çaylar ÇAYKUR'dan
Çaylar ÇAYKUR'dan
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Üç eve düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

 Uşak'ta düzenlenen operasyonda 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 ay süren çalışma kapsamında üç eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde evlerde yapılan aramada 139 adet uyuşturucu hap, 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda E.Ş. (39), K.Ş.(17), V.Ş.(19) ve K.D.(18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #narkotik #köpek #arama
Önceki Haber
Aydın'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon
Sonraki Haber
New York borsası rekorla açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.