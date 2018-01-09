Uşak'ta düzenlenen operasyonda 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 ay süren çalışma kapsamında üç eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde evlerde yapılan aramada 139 adet uyuşturucu hap, 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda E.Ş. (39), K.Ş.(17), V.Ş.(19) ve K.D.(18) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Üç eve düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen operasyonda 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.