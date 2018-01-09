Üç eve düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 ay süren çalışma kapsamında üç eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde evlerde yapılan aramada 139 adet uyuşturucu hap, 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda E.Ş. (39), K.Ş.(17), V.Ş.(19) ve K.D.(18) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.