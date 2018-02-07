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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Köme Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 31 gram eroin, 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evde bulunan İran uyruklu A.S. (25) ve E.K. (29) ile Afgan uyruklu H.B. (28) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #polis #eroin
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