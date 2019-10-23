Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 ölü

Evde çıkan yangın baba ve 3 çocuğun canını aldı.



Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, anne hastaneye kaldırıldı.



Olay, Elmalıdere Mahallesi Birinci Çelikhan Sokak'ta yaşandı. Nedeni henüz bilinemeyen yangında evdeki eşyalar bir andan tutuşmaya başladı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Bülent Yaşar, ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.



Hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar ise hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

ulusal.com.tr