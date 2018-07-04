Uşak'ta üretilen kekik, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Kozmetik ve gıda sanayisinde de kullanılan kekik, kilogramı 7-8 liradan satışa sunuluyor.

Yoğurda, mantıya, çorbaya tat veren kekik, Uşak'ta yetiştirilip Avrupa'ya ihraç ediliyor.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün girişimiyle, 4 yıl önce tıbbi aromatik bitki üretimini artırmak için ekim yapılmıştı.



Kekik üretimi, düşük maliyet ve yüksek getiri nedeniyle kısa sürede yaygınlaştı. Bu süreçte üretim yapılan alan da 10 dekardan 2 bin 400 dekara çıktı.



Kilogramı 7 ila 8 liradan satışa sunuluyor. Tamamı Avrupa'ya ihraç ediliyor.



Kekik sadece mutfakta değil, kozmetik ve gıda sanayinde de kullanılıyor.

