Yoğurda, mantıya, çorbaya tat veren kekik, Uşak'ta yetiştirilip Avrupa'ya ihraç ediliyor.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün girişimiyle, 4 yıl önce tıbbi aromatik bitki üretimini artırmak için ekim yapılmıştı.
Kekik üretimi, düşük maliyet ve yüksek getiri nedeniyle kısa sürede yaygınlaştı. Bu süreçte üretim yapılan alan da 10 dekardan 2 bin 400 dekara çıktı.
Kilogramı 7 ila 8 liradan satışa sunuluyor. Tamamı Avrupa'ya ihraç ediliyor.
Kekik sadece mutfakta değil, kozmetik ve gıda sanayinde de kullanılıyor.
Uşak'ta üretilen kekik, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Kozmetik ve gıda sanayisinde de kullanılan kekik, kilogramı 7-8 liradan satışa sunuluyor.
Yoğurda, mantıya, çorbaya tat veren kekik, Uşak'ta yetiştirilip Avrupa'ya ihraç ediliyor.