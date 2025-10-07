Uşak’ta akılalmaz olay: İki cenaze karıştı, mezar yeniden açıldı!

Uşak’ta yaşanan olayda, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda iki vefat eden hastanın cenazeleri karıştı. Edinilen bilgilere göre, hastanede 18 gündür tedavi gören 80 yaşındaki G.G., pazar gecesi yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Aynı hastanede yoğun bakım servisinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören 91 yaşındaki G.K. ise bir gün sonra, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki cenaze, hastanenin morguna alındı.

Ancak cenaze teslimi sırasında karışıklık yaşandı. G.G.’nin cenazesi, yanlışlıkla G.K.’nin yakınlarına teslim edildi ve Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde toprağa verildi.

AİLE FARK EDİNCE SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Olay, G.K.’nin yakınlarının morga geldiklerinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından hastane yönetimi ve aileler tarafından savcılığa bilgi verildi.

Savcılığın talimatı üzerine, Selçikler beldesinde defnedilen G.G.’nin mezarı açıldı. Görevliler eşliğinde yapılan işlemle cenaze çıkarılarak Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan kimlik tespiti sonrasında cenazenin G.G.’ye ait olduğu kesinleşti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, G.G.’nin ailesine teslim edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda karışıklık giderildi. Yanlışlıkla Selçikler’de defnedilen G.G.’nin cenazesi, kimlik tespitinden sonra ailesine teslim edilerek Uşak Asri Mezarlığı’nda yeniden defnedileceği öğrenildi.