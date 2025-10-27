Uşak'ta dehşet! Babasını, babaannesini ve komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, babası ve babaannesi dahil üç kişiyi bıçaklayan H.Ö., hakim karşısına çıktı. Zanlının ifadesi ise kan dondurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edinilen bilgilere göre, korkunç olay Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Bir evde, baba Y.Ö. ile oğlu H.Ö. arasında henüz aydınlatılamayan bir sebepten dolayı bir tartışma başladı. Bu sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya evrilmesi üzerine H.Ö., babası Y.Ö. ile o esnada evde bulunan babaannesi R.Ö.'yü bıçak darbeleriyle yaraladı. Saldırgan, yaşananların ardından evden yükselen bağrışmaları duyarak dışarı çıkan komşusu Z.B.'ye de bıçakla saldırdı.

İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Dehşet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, bölgeye derhal sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan baba Y.Ö., babaanne R.Ö. ve komşu Z.B., civardaki hastanelere sevk edildi. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan Y.Ö. ile Z.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Faciaya neden olan H.Ö., polis ekipleri tarafından henüz olay yerindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan, şüpheli H.Ö.'nün verdiği ifadede, olay sırasında alkollü olduğunu ve bu nedenle yaşananları tam olarak hatırlamadığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uşak
