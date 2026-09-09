Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Uşak'ta bir yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, kamyonla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, itfaiye personelinden biri yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Alparslan Caddesi ile Halil Kaya Gedik Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Susuzören köyünde çıkan bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan H.U. (39) idaresindeki 64 LN 580 plakalı itfaiye aracının, Mustafa Baytur'un (22) kullandığı 64 AAT 750 plakalı kamyonla çarpışmasıyla yaşandı.
İhbarı alan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, 112 sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ve itfaiye aracında yolcu konumunda bulunan itfaiye personeli Y.Ş.'yi (29) kentteki hastanelere kaldırdı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü Mustafa Baytur'a doktorlar tüm müdahalelerini yapmasına rağmen genç sürücü kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.