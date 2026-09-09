Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta bir yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, kamyonla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, itfaiye personelinden biri yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Alparslan Caddesi ile Halil Kaya Gedik Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi.

1 5
Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre olay, Susuzören köyünde çıkan bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan H.U. (39) idaresindeki 64 LN 580 plakalı itfaiye aracının, Mustafa Baytur'un (22) kullandığı 64 AAT 750 plakalı kamyonla çarpışmasıyla yaşandı.

2 5
Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

İhbarı alan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, 112 sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ve itfaiye aracında yolcu konumunda bulunan itfaiye personeli Y.Ş.'yi (29) kentteki hastanelere kaldırdı.

3 5
Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü Mustafa Baytur'a doktorlar tüm müdahalelerini yapmasına rağmen genç sürücü kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

4 5
Uşak’ta feci kaza! Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 5

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

5 5
uşak itfaiye trafik kazası