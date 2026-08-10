Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı
Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine seyir halinde olan yolcu otobüsü, Uşak-İzmir kara yolunda önündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste sıkışan muavin dahil 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Muavinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Uşak-İzmir kara yolu Ürün köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, H.A. (49) idaresindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden M.D. (45) yönetimindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
MUAVİN OTOBÜSTE SIKIŞTI
Kazada otobüste sıkışan muavin A.İ.P. (43), itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, muavin A.İ.P. ile birlikte 1'i çocuk 7 yolcuyu kentteki hastanelere kaldırdı. Muavin A.İ.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
OTOBÜS DİDİM'E GİDİYORDU
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan yolcu otobüsünün Kayseri ilinden Aydın'ın Didim ilçesine gitmekte olduğu öğrenildi.