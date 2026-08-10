Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı

Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine seyir halinde olan yolcu otobüsü, Uşak-İzmir kara yolunda önündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste sıkışan muavin dahil 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Muavinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı - Resim: 1

Uşak-İzmir kara yolu Ürün köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, H.A. (49) idaresindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden M.D. (45) yönetimindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı - Resim: 3

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı - Resim: 4

MUAVİN OTOBÜSTE SIKIŞTI

Kazada otobüste sıkışan muavin A.İ.P. (43), itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı - Resim: 5

112 Acil Sağlık ekipleri, muavin A.İ.P. ile birlikte 1'i çocuk 7 yolcuyu kentteki hastanelere kaldırdı. Muavin A.İ.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Uşak'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı - Resim: 6

OTOBÜS DİDİM'E GİDİYORDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan yolcu otobüsünün Kayseri ilinden Aydın'ın Didim ilçesine gitmekte olduğu öğrenildi.

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