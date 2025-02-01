Uşak'ta feci trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Dereköy köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.U. (64) yönetimindeki 35 HUS 62 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.P. (66) idaresindeki 64 EA 806 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.P. ile diğer otomobildeki H.U. (63), E.B. (56), F.Ç. (52) ve A.E. (59), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.