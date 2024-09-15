Uşak'ta feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Uşak'ta feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çarıkköy yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre,kara yolunda ilerleyen H.T.V. (26) yönetimindeki 35 HIV 59 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Hüsnü Çoban (68) idaresindeki 64 DY 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada sürücü H.T.V ile yanındaki F.N.B. (18) ve H.N. (25) ile diğer aracın sürücüsü Çoban ile eşi Eşe Çoban (69) yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Eşe Çoban, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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