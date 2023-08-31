Uşak'ta feci trafik kazası! Onlarca kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Varan Turizm firmasına ait, S.Ç. idaresindeki bir yolcu otobüsü, Dumlupınar rampasında A.S. kontrolündeki salça yüklü bir tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpma sonrası tırdaki kovaların içerisindeki salçalar da yola döküldü.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada yaralanan otobüs sürücüsü S.Ç. ve 19 yaşındaki muavin Y.E.K. ile 11 yolcu ambulansla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. 2 yolcunun ise tedavisi sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi.

MUAVİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 19 yaşındaki muavin Y.E.K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Muavinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den kazayla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, yolcu otobüsünün İzmir'in Çeşme ilçesinden kalktığını ve Çorum'a gittiğini söyledi. Afyonkarahisar il sınırına yakın bir mesafede kazanın meydana geldiğini aktaran Ergün, "İzmir'den Çorum'a giden bu yolcu otobüsünün içinde 24 yolcu ve 4 mürettebatı bulunuyor. Kazada 15 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sağ ön tarafta oturan muavinin durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumunda çok şükür ilk belirlemelere göre hayati tehlike olabilecek bir durum yok. Olaya jandarmamız, trafik polisimiz, kara yolları, 112 çok acil bir şekilde müdahale etti." dedi.

Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Yaralı vatandaşlarımızı da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Banaz, Afyonkarahisar, Dumlupınar'daki hastanelere sevk ettik. Bizi şu anda sevindiren dediğimiz gibi herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah ağır yaralı olan arkadaşımız da bir an önce sağlığına kavuşur, şifasını bulur. Bunun dışında olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olayın sebebi ve sonuçları soruşturma sonucunda ortaya çıkar.

Ergün, buradaki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.