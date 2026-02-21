Uşak'ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı

Uşak-Ulubey karayolunda işçileri taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile birlikte 17 kişi yaralandı.



Uşak’ta işçileri taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü mevkisinde meydana geldi. R.A. (35) idaresindeki 64 ACN 605 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüste bulunan 16 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Servis aracının, Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesindeki bir fabrikaya götürmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

