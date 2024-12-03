Uşak'ta kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Hüseyin Ç, sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirtti. Hüseyin Ç, komşusundan odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan 33 yaşındaki Rahime Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.