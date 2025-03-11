Uşak'ta kan donduran olay: 89 yaşındaki zanlı, 2 komşusunu öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Uşak’ın Banaz ilçesinde, 89 yaşındaki Mehmet I. adlı şahıs, komşularına karşı gerçekleştirdiği kanlı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Yazıtepe Köyü’nde meydana gelen olay, tüm köy halkını şoka uğrattı. Zanlı, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y. (61) ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonrası av tüfeğiyle ateş açarak, iki kişiyi öldürdü ve bir diğer komşusunu da ağır yaraladı.

Mehmet I., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ancak, yaşlılık nedeniyle rahatsızlık yaşayan zanlı, savcılık ifadesi sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.