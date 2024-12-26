Uşak'ta korkunç cinayet! Babasını sopayla öldürdü
Uşak'ta korkunç bir cinayet meydana geldi. 23 yaşındaki Remzi D, 58 yaşındaki babası Engin D'yi sopayla darbederek öldürdü. Gözaltına alınan Remzi D, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Uşak'ta Aybey Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi.
23 yaşındaki Remzi D, 58 yaşındaki babası Engin D'yi sopayla darbetti. Olayın ardıdan Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Engin D, hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından gözaltına alınan Remzi D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan yaşamını yitiren baba Engin D'nin cenazesi Karakaya Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı