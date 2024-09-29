Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor. Uşak Valisi Naci Aktaş, yaptığı açıklamada, "angınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Uşak'ın Banaz ilçesinde Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopterler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında, havanın kararmasıyla birlikte 5 helikopterin müdahalesi sona erdi.

Uşak'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

"ETKİSİNİ AZALTTI"

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den yangınla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Naci Aktaş, yangının saat 14.30 sıralarında başladığını ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini söyledi.

Yangına çevre illerden ekiplerin de müdahale ettiğini aktaran Aktaş, "Yangınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli’den takviye ekipler geldi. Yangının hızını azalttığı bölgeyle, devam eden bölge arasında dozerlerle, greyderlerle ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz, arzumuz en kısa sürede kontrol altına alınması." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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