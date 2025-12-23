Uşak'ta skandal: 3 ton zeytinyağından 23 ton sahte zeytinyağı yaptılar!

Uşak polisi, halk sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarına büyük bir darbe vurdu. Bir iş yerine düzenlenen baskında tonlarca karışımlı yağ ele geçirilirken, piyasaya "hakiki" diye sürülen ürünlerin analizi gerçeği ortaya çıkardı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte zeytinyağı üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir iş yerinde sağlığa zararlı maddelerin zeytinyağı ile karıştırılarak çoğaltıldığını ve bu karışımların şişelenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

TONLARCA SAHTE YAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda korkunç manzara gün yüzüne çıktı. Depolarda 3 ton gerçek zeytinyağı bulunurken, bunun yanında 2 bin 375 litre sahte zeytinyağı ve 17 kilogram bitkisel karışımlı yağ tespit edildi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 22 bin 375 litre bitkisel karışımlı sahte zeytinyağına el konuldu. Ele geçirilen yaklaşık 23 tonluk ürünün sadece 3 tonunun gerçek zeytinyağı olması, yapılan sahtekarlığın boyutunu gözler önüne serdi.

EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI

Baskın sırasında iş yerinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Uşak Emniyet Müdürlüğü, operasyonun ardından yaptığı açıklamada denetimlerin süreceğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu operasyonla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "Sağlık İçin Zararlı Madde Temini" suçu kapsamında adli tahkikat başlatılmış olup, ilimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uşak zeytinyağı
