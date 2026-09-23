Uşak’ta tütün tarlalarında hasat telaşı yaşanıyor

Anadolu kadını, toprağa emeğiyle can veriyor. Alın teriyle suladığı bu tarlalarda üretiyor, kazanıyor.



Kentte 103 bin 313 dekar alanda tütün ekimi yapılıyor. 10 bin 737 ton tahmini üretim bekleniyor. Uşak, Türkiye genelinde tütün üretiminde 4. sırada yer alıyor.



Fatma Yalçın da Uşak'ın Eşme ilçesinde tütün üretiyor. İşi kolay değil, bakım yapmak, yetiştirmek, toplamak ve satmak büyük çaba gerektiriyor.



Hasat zamanı tarlası şenleniyor. Komşuları da ona yardım ediyor, hem de günlük yevmiyelerini çıkarıyorlar



Yüzleri gülüyor, birlikte çalışmak onlara hem mutluluk hem de güç veriyor.



Fatma Yalçın, tütünü fabrikalara veriyor. Tonunu 400 bin liradan verirse sezonu mutlu bir şekilde kapatacak. Seneye de bu tarlaya hububat ekecek.