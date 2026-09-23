Uşak’ta tütün tarlalarında hasat telaşı yaşanıyor
Sizi Uşak'taki bir tütün tarlasına götürelim... Ürününü hak ettiği bir değerde satmak isteyen çiftçinin tatlı bir telaşı var. Tarla sahibi ve beraberindeki mevsimlik işçiler yorulsalar da çalışmaktan, üretmekten ve alın teriyle para kazanmaktan oldukça mutlular.
Anadolu kadını, toprağa emeğiyle can veriyor. Alın teriyle suladığı bu tarlalarda üretiyor, kazanıyor.
Kentte 103 bin 313 dekar alanda tütün ekimi yapılıyor. 10 bin 737 ton tahmini üretim bekleniyor. Uşak, Türkiye genelinde tütün üretiminde 4. sırada yer alıyor.
Fatma Yalçın da Uşak'ın Eşme ilçesinde tütün üretiyor. İşi kolay değil, bakım yapmak, yetiştirmek, toplamak ve satmak büyük çaba gerektiriyor.
Hasat zamanı tarlası şenleniyor. Komşuları da ona yardım ediyor, hem de günlük yevmiyelerini çıkarıyorlar
Yüzleri gülüyor, birlikte çalışmak onlara hem mutluluk hem de güç veriyor.
Fatma Yalçın, tütünü fabrikalara veriyor. Tonunu 400 bin liradan verirse sezonu mutlu bir şekilde kapatacak. Seneye de bu tarlaya hububat ekecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi