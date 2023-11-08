Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu : 3 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir eve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 280 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar Afyon sakızı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 920 lira ele geçirildi.

Adreste bulunan A.R. M.K. ve M.Ş.G. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen A.R. M.K. ve M.Ş.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.