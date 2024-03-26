Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Uşak’ta bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İslice Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramadı 80 gram metamfetamin, 149 adet sentetik ecza, 112 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 58 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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