Uşak’ta yangın paniği: 3 ev kül oldu

Uşak’ın Ulubey ilçesi Kışla köyünde M.Ç’ye (30) ait tek katlı evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki iki eve daha sıçradı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE 2 SAAT SÜRDÜ

Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapılırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sonrası üç ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası bölgeye gelen Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu.