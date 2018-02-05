Üsküdar'da römorku ahşap kuş kümesi yüklü traktör, yokuş aşağı seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bahçe duvarına çarptıktan sonra yan yattı.
Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi Alibey Sokak üzerinde, Mehmet Keser idaresindeki 34 EE 2885 plakalı, römorkunda ahşap kuş kümesi bulunan traktör, yokuş aşağı seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Sürücü Keser, kazadan yara almadan kurtulurken, traktörde hasar oluştu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan traktörü vinç yardımıyla kaldırdı.
Römorku ahşap kuş kümesi yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bahçe duvarına çarptıktan sonra yan yattı
Üsküdar'da römorku ahşap kuş kümesi yüklü traktör, yokuş aşağı seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bahçe duvarına çarptıktan sonra yan yattı.