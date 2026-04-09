Üsküdar'da anaokulundan polislere 'silahlı baskın' ihbarıyla sürpriz kutlama
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir anaokulunda, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında "okulu silahlı kişiler bastı" denilerek 112'ye asılsız ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine hızla okula gelen polis ekipleri, pasta sürpriziyle karşılandı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir anaokulunun öğrenci ve öğretmenleri, 10 Nisan Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekipleri için sıra dışı bir kutlama organize etti.
112'YE 'SİLAHLI KİŞİLER BASTI' İHBARI
Sürpriz kutlama programı, anaokulu sahibi Engin Çakmak'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla başladı. Çakmak, çağrı merkezindeki görevlilere okulu silahlı kişilerin bastığı yönünde bir ihbar bıraktı. Gelen bu acil çağrı üzerine, muhtemel bir tehlikeye müdahale etmek için çok sayıda polis ekibi hızla adrese sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kapıda beklediklerinden tamamen farklı bir manzarayla karşılaştı. Anaokulunun minik öğrencileri, okulu savunan emniyet güçlerini alkışlarla karşılayarak Polis Haftası'nı kutladı. Öğrencilere eşlik eden öğretmenlerin polis ekiplerine çiçek takdim etmesinin ardından kutlama için hazırlanan pasta kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelirken kısa süreli panik yaşayan ekiplerin bu durumu, gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte yerini mutluluğa ve duygusal anlara bıraktı.
Polislerin ülkenin gururu ve güvenliği olduğunu ifade eden Anaokulu Sahibi Engin Çakmak, organize ettikleri sürprize ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bir değişiklik yapmak istedik ve ihbarda bulunarak buraya bir heyecanla gelmelerini istedik çünkü onlar hep heyecan ve aksiyona alıştıkları için buraya da öyle geldiler. Burada onlara pasta kestik ve çiçek takdim ettik. Çok güzel oldu, çocuklarda mutlu oldu"
Düzenlenen kutlama programının ve kesilen pastanın ardından polis ekipleri, kendileri için hazırlanan bu etkinlikten dolayı öğrencilere ve anaokulu yönetimine teşekkür ederek okuldan ayrıldı.