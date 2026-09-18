Üsküdar'da AVM'de yangın paniği! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SABAH SAATLERİNDE DUMANLAR YÜKSELDİ

Alışveriş merkezinde paniğe neden olan olayın ayrıntıları:

Yangın, saat 09.20 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir dükkanda başladı.

AVM personelinin ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla Kadıköy ve Üsküdar itfaiye grupları ile polis ve tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri AVM çevresinde ve kat koridorlarında güvenlik şeridi çekerek alanı tahliye ederken, itfaiye erleri duman tahliyesi ve alevlere müdahale çalışması yürüttü.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK, DÜKKANDA HASAR OLUŞTU

Ekiplerin yerinde müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü:

Alevler itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde AVM'nin diğer bölümlerine yayılmadan tamamen söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, ancak yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, polis yangının çıkış nedenini (elektrik kontağı, cihaz arızası vb.) belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.