Üst araması sırasında gerginlik: Polis ve şahıslar arasında arbede yaşandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yasaklı madde bulundurdukları şüphesiyle üstleri aranmak istenen iki kişi ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üst araması sırasında gerginlik: Polis ve şahıslar arasında arbede yaşandı
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Olay, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 19.30 sıralarında Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde yer alan Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bölgede devriye gezen motosikletli polis ekipleri, Adnan Y. isimli şahıs ile yanındaki arkadaşını durdurarak rutin kimlik kontrolü yaptı. İddiaya göre, kimlik sorgulama işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, şahısların üzerinde yasaklı madde bulunduğundan şüphelenerek detaylı bir üst araması gerçekleştirmek istedi.

ARAMA YAPILMASINA DİRENDİLER

Üstlerinin aranmasına karşı çıkan şahıslar ile görevli polis ekipleri arasında tartışma başladı. Arama işlemine direnen şüphelilerin gösterdiği fiziki tepki üzerine, sokak ortasında taraflar arasında arbede çıktı.

Yaşanan arbedenin ardından konu yargıya taşındı. Müdahale sırasında kötü muamele gördüğünü ileri süren şahıs, polis ekiplerinden şikayetçi oldu. Meydana gelen olay ve tarafların öne sürdüğü karşılıklı darp iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek resmi adli soruşturma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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