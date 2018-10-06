Düzce'de, D-100 Karayolu Bolu Dağı yakınındaki üst geçidin kullanılmadığı gerekçesiyle kaldırılması sırasında İstanbul ve Ankara geçişleri, dönüşümlü olarak birer saat trafiğe kapatıldı

Düzce'de, D-100 Karayolu Bolu Dağı yakınındaki üst geçit, kullanılmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesi Şimşir mevkisindeki üst geçidin kullanılmadığı gerekçesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılması kararı alındı.



Güzergahta tedbir alan polis ekipleri, çalışma sırasında yolun İstanbul ve Ankara yönünü dönüşümlü olarak birer saat trafiğe kapattı.



Yaklaşık iki saat süren çalışma boyunca trafik akışı alt yoldan sağlandı.



Çalışma esnasında yolda uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.