Usta sunucu hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir?

TRT'nin ünlü yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç aslen Edirneli idi. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı.

Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu "Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evliydi. Çiftin, Göksu ve Mehmet adında iki çocuğu vardı.