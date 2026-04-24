Usülsüz toplamanın bedeli ağır oldu: Tam 700 bin lira ceza!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salep orkidesine yönelik izinsiz doğadan söküm yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 15 kilogram salep orkidesi yumrusunun usulsüz şekilde toplandığı tespit edildi. Ekipler yumrulara el koydu. Canlılığını koruyan bitkisel materyalin zarar görmemesi için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ekipler, yumruları doğal ortamına dikti.

YARIM MİLYON CEZA KESİLDİ

Yumruları doğadan izinsiz şekilde toplayan şahsa ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, salep orkidesinin nesli tehlike altında olan bitki türleri arasında yer aldığını, özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz sökümlerin doğadaki popülasyonu ciddi şekilde azalttığını belirtti. Salep orkidesinin hem ekosistem dengesi hem de biyolojik çeşitlilik açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.