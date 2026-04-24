Usülsüz toplamanın bedeli ağır oldu: Tam 700 bin lira ceza!

Kocaeli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğadan izinsiz toplanan yaklaşık 15 kilo salep orkidesi yumrusuna el koydu. Nesli tehlike altındaki bitkiye zarar verdiği belirlenen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, yumruları doğal ortamına dikti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salep orkidesine yönelik izinsiz doğadan söküm yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 15 kilogram salep orkidesi yumrusunun usulsüz şekilde toplandığı tespit edildi. Ekipler yumrulara el koydu. Canlılığını koruyan bitkisel materyalin zarar görmemesi için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ekipler, yumruları doğal ortamına dikti. 

YARIM MİLYON CEZA KESİLDİ

Yumruları doğadan izinsiz şekilde toplayan şahsa ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, salep orkidesinin nesli tehlike altında olan bitki türleri arasında yer aldığını, özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz sökümlerin doğadaki popülasyonu ciddi şekilde azalttığını belirtti. Salep orkidesinin hem ekosistem dengesi hem de biyolojik çeşitlilik açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Tutuklanan Onursal Adıgüzel'in ifadesine ulaşıldı
Karabük merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
2027'de Formula 1'e dönüyoruz!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Okullarda yeni güvenlik önlemleri
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu
Dev derbi öncesi Passolig'i çökerten şebekeye ağır darbe!
100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi yarın başlıyor
Lübnan-İsrail ateşkesi 21 gün uzadı
Çok Okunanlar
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura! UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura!
Akaryakıta zam bekleniyor! Akaryakıta zam bekleniyor!
Havacılığın Oscar'ları sahiplerini buldu! Havacılığın Oscar'ları sahiplerini buldu!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı!