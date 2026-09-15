Üvey babasını öldürmekle suçlanan genç hakim karşısında: "İşin içinde annem vardı, sessiz kalamadım"

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Harun Özbek, Eskişehir Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Özbek'in yanı sıra maktulün birlikte yaşadığı eşi ve sanığın annesi Serap Bozkurt, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ocak Salı günü Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Harun Özbek ile annesiyle birlikte yaşayan üvey babası 50 yaşındaki Yüksel Bozkurt arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özbek, üvey babası Bozkurt'u bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Harun Özbek tutuklanırken, hastanede tedavi altına alınan Bozkurt ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ, ANNEME ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

İlk savunmasını yapan tutuklu sanık Harun Özbek, olay anında uyuduğunu ve sesler üzerine mutfağa gittiğini belirterek şunları söyledi: "Ben uyuyordum, üvey babam ve annem mutfaktaydı. Seslere uyandım. Üvey babam benim hakkımda, 'Gereksiz, işe yaramaz, ölse de kurtulsak' diyordu. Yüksek sesle tartışıyorlardı. Mutfağa gittiğimde üvey babam annemi tutmuştu. Bana saldırmaya, kollarımı sıkmaya çalıştı ancak annem engel oldu. Bana, 'Senden bir şey olmaz, işe yaramazın tekisin, annen gidince ne yapacağımı biliyorum' dedi. Sonra tekrar anneme saldırmaya başladı, saçlarından tutup ittirdi. Ben engel olmaya çalıştım. Üvey babam annemi bıraktı, elinde uzun bir bıçak vardı. Bıçağı sımsıkı tutuyordu. Beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm. Bıçağı bana doğru savurunca elimle ucunu tuttum ve elim kesildi. Uyku sersemiydim, sonrasını hatırlamıyorum. Bu zamana kadar hep hakaret etti, sessiz kaldım ama bu sefer işin içinde annem vardı, sessiz kalamadım. Kasıtlı olarak öldürmeye çalışmadım, çok pişmanım."

Sanık Özbek, geçmişte de sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek ifadesine şöyle devam etti: "Annem evde yokken bana sürekli hakaret edip döverdi. Ben 13 yaşındayken beni merdivenlerden itip kolumun kırılmasına sebep olmuştu. Huzurumuz bozulmasın diye anneme söyleyemiyordum. Yemek yerken alkollü gelip ağzıma vurduğu, ağzımın kanadığı oldu. Eline sopa alıp beni kovaladığı günler oldu."

"OĞLUM BENİ KORUMAK İÇİN ARAYA GİRDİ"

Olay anını anlatan anne Serap Bozkurt ise oğlunun kendisini korumak istediğini ifade etti. Bozkurt, o günü şöyle aktardı: "O gün işe gidecektim, çay koymuştum. Su kalmadığı için eşime su almasını söyledim. Her zaman oğlumu gönderirdim ama bu sefer unuttum. Eşim 'Aşağılık köpek neden suyu doldurmuyor, hâlâ yatıyor eşek gibi. Sen işe git, ben ona yapacağımı bilirim' dedi. Ben de 'Evde çalışan yok, ben ekmek getiriyorum, olay çıkarma' dedim. O sırada Harun kapıya dikildi. Harun'u oturttuktan sonra eşim elindeki ekmek bıçağıyla oğluma doğru saldırıya geçti. Ben engel olmak için Yüksel'i tuttum. Beni kolumdan tutup musluğa ve lavaboya doğru vurmaya başladı. Harun bizi ayırmak için araya girince üçümüz yere düştük. Yüksel 'Bana bıçak girdi' dedi. Ben ne olduğunu anlamadım, sonra yaralandığını fark ettim ve komşular ambulansı aradı. İlk saldıran eşimdi, oğlum beni korumak için araya girdi. Normalde Yüksel yeşil reçeteli ilaçlar kullanan, çok sinirli biriydi. Oğlum ise içine kapanıktır, kendi kişisel bakımını bile yerine getiremez, hâlâ onu ben yıkarım. Yüksel ona hep kötü davranıyordu."

"ENİŞTEM YEĞENİME SÜREKLİ VURUYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın dayısı Şahin Aşkın, olayı görmediğini ancak geçmişte şiddete şahit olduğunu belirtti. Aşkın, "Ablam çay koymaya gittiğinde eniştemin Harun'a tekme attığına bizzat şahit oldum. 'Bunları benim yanımda yapma' diye uyardım ve aramızda tartışma çıktı. Yemek yerken bile yeğenime kötü bakar, hakaretler ederdi. Ensesine tokat atıp tekme vuruyordu, yeğenim ise sesini çıkaramıyordu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları İdil Ekin Perçin, Elif Yüce ve Abdullah Çokbiçer, müvekkillerinin yıllarca aşağılanma ve baskıya maruz kaldığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığı raporu aldırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Harun Özbek'in tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Aralık tarihine erteledi.