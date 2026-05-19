Üvey kardeşini zorla arabaya bindirmek istedi: Fabrika önünde tüfekli dehşet!

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi yakınlarında bulunan bir tekstil işletmesinde silahlı tehdit ve alıkoyma girişimi meydana geldi. İ.C., üvey kız kardeşi M.Ö.'nün çalıştığı iş yerinin önüne giderek genç kadını tehdit etmeye başladı.

ZORLA ARACA BİNDİRMEK İSTEDİ

Sözlü tehditlerin ardından İ.C., yanında bulundurduğu tüfekle fabrika önünde havaya ateş açtı. Silahlı eyleminin ardından şahıs, üvey kız kardeşini zorla bir araca bindirmeye teşebbüs etti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Vatandaşların olayı fark edip polise haber verdiği esnada M.Ö., üvey ağabeyinin elinden kaçarak kurtulmayı başardı. Genç kadının kurtulmasının ardından İ.C., araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaçan şahsın bulunarak yakalanması için bölgede arama çalışması başlattı.

Meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.