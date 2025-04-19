Uyandığında gördüğü manzara karşısında şok oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Olayın yaşandığı bölge, havadan da görüntülendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uyandığında gördüğü manzara karşısında şok oldu
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Karasu'nun Resuller Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan toprak kayması, bölgede paniğe neden oldu. Merkez Mahalle Mezarlığı'nın hemen yanında yer alan Ali Paşa Çakır’a ait evin bahçesinde başlayan kayma sonucu bir kulübe ve çok sayıda ağaç, yaklaşık 150 metrelik vadiye sürüklendi.

Toprak kayması sonrası ev büyük zarar görmezken, yıkılma riski devam ediyor.

Ev sahibi Ali Paşa Çakır, “Sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduk. Hemen dışarı çıktım ve toprak kaymasının evin alt kısmını boşalttığını fark ettim. Şu anda evim büyük risk altında” dedi.

Resuller Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Keskin ise bu tür bir olayın mahallede ilk kez yaşandığını belirterek, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Afet bölgesi, dron ile havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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