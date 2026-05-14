Muğla’nın Bodrum ilçesinde, internet üzerinden çocuk istismarı içerikleri satın alan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon, siber suçlarla mücadelenin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yağmur Biçen Kaplan
Uygulama üzerinden iğrenç ticaret: Çocuk istismarı içerikleri satın alan 6 şüpheli adliyede
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, sanal bir uygulama aracılığıyla bu yasa dışı içeriklere erişim sağlayan 6 kişi kıskıvrak yakalandı.


SİBER EKİPLER İZ SÜRDÜ: 6 GÖZALTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital dünyada çocuk istismarı içerikleri ticareti yapan ve satın alan profilleri mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, belirli bir uygulama üzerinden bu içerikleri satın aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bodrum’da ikamet ettiği belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan detaylı aramalarda:

Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir bellek gibi dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Şüphelilerin uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri ödeme trafiği ve içerik geçmişleri siber uzmanlar tarafından raporlanmaya başlandı.

ADLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Emniyet müdürlüğündeki sorgu ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, depolamak, başkalarının kullanımına sunmak ve bulundurmak" suçlarından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

