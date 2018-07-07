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Uyuşturucu değil, salamura yaprak çıktı

Adana’da polis, otomobil içinde gördüğü saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp sürücüye 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan, 10 dakikalık takip sonucu yolcu minibüsüne çarparak duran araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı

Uyuşturucu değil, salamura yaprak çıktı

Adana'da 3 genç otomobille gezintiye çıktı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanında yunus polisleri durdu. Polisler aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağı da uyuşturucu sandı. Polisler, yeşil ışık yanınca harekete geçen otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ise polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

KALDIRIMLA MİNİBÜS ARASINA SIKIŞTI

Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı’ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Ehliyetsiz sürücü, yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.

ÇİÇEK VE SALAMURA YAPRAK ÇIKTI

Hareket edemeyen otomobili, peşindeki yunus ekipleri sardı. Araç içerisinde isimleri açıklanmayan 3 kişi ise yere yatarılıp arkadan kelepçelendi. Bu sırada vatandaşlar olan biteni korku dolu bakışlarla izledi. Polis otomobiline bindirilen zanlılar gözaltına alındı.

Yunus ekipleri ise otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracı içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. Başıma gelene bakın" dedi.

Etiketler; #adana #uyuşturucu
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