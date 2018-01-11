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Uyuşturucu kuryesinin üzerinden tercih edeceği yol güzergahı çıktı

Kandıra ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda U.B. ,Van'dan aldığı 7 kilo 800 gram eroini İstanbul'a götürürken yakalandı. Uyuşturucu kuryesi U.B.'nin üzerinden, tenha yolları kullanması istenen ve bu amaçla izleyeceği güzergahla ilgili bir de not çıktı.

Uyuşturucu kuryesinin üzerinden tercih edeceği yol güzergahı çıktı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda U.B. ,Van'dan aldığı 7 kilo 800 gram eroini İstanbul'a götürürken yakalandı. Uyuşturucu kuryesi U.B.'nin üzerinden, tenha yolları kullanması istenen ve bu amaçla izleyeceği güzergahla ilgili bir de not çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Kandıra'ya gelerek, Ağva'ya giden yolcu otobüsüne binen U.B.'yi takibe aldı. Polis teknik ve fiziki takibin ardından otobüsü durdurarak, arama yaptı.

Yapılan aramada U.B.'nin valizinde bulunan 7 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Daha tenha olan bir güzergahı takip ederek İstanbul'a gitmeye çalışan, iller arasında bir otobüsten inip diğerine binen U.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise izleyeceği yol güzergahlarının bulunduğu not ele geçirildi.

Notta, Van'dan İstanbul'a kadar iller arasında yolcu otobüsleriyle devam etmesi, Kandıra'dan Şile yolunu kullanan yolcu otobüsleriyle İstanbul'a geçmesi, 'Kocaali' ilçesi ile 'Kocaeli' ili konusunda uyarıldığı, Kocaeli ve Gebze'ye girmemesinin istenmesi dikkat çekti. U.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Uyuşturucu kuryesi
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