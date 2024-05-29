Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı

Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 165 olaya müdahale edildi. 201 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Operasyonlar kapsamında hakkında yakalama emri bulunan 14 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli cezaevine teslim edildi, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Operasyonlarda, 3 kilo 470 gram skunk, 637 gram metamfetamin, 325 gram kokain, 220 gram esrar, 155 gram bonzai, 0,67 gram eroin, 421 sentetik ecza, 5 ecstasy, 24 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para ele geçirildi.