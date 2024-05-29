Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar Çanakkale'de gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen
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Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 165 olaya müdahale edildi. 201 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyonlar kapsamında hakkında yakalama emri bulunan 14 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli cezaevine teslim edildi, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Operasyonlarda, 3 kilo 470 gram skunk, 637 gram metamfetamin, 325 gram kokain, 220 gram esrar, 155 gram bonzai, 0,67 gram eroin, 421 sentetik ecza, 5 ecstasy, 24 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca ile 20 mermi, 2 tüfek ile 5 fişek, 6 hassas terazi, 79 bin 658,50 TL para ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu # operasyon
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