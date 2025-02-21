Uyuşturucu operasyonu! 17 gözaltı, 2 tutuklama
Sakarya'da jandarma ekiplerince yapılan büyük uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 774 gram kubar esrar, 165 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 18 gram metamfetamin ve daha fazlası yer aldı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucunun yayılmasını engellemeye yönelik gerçekleştirdiği 17 ayrı operasyonda toplamda 774 gram kubar esrar, 165 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 18 gram metamfetamin, 10 gram reçine esrar, 150 mililitre sentetik uyuşturucu ham maddesi, 7 gram kenevir tohumu ve 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.