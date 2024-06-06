Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Operasyon, Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlendi. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı
Editör: Yağmur Biçen

5 Haziran Çarşamba günü saat 06.00'da 12 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı yürütülen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alıp, kabul eden veya bulunduran 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gerçekleşen operasyonda toplam 43 kök kenevir bitkisi, 61 gram kenevir tohumu, 287 gram bonzai, 105 gram esrar maddesi, 366 gram metamfetamin, 1,16 gram skunk, 4 adet fişek tabir edilen satışa hazır metamfetamin, 66 adet sentetik ecza hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 26 adet ecza, 12 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 13 adet av tüfeği kartuşu, 4 adet 7,62 mm fişek, 7 adet 9 mm fişek, 1 adet 7,65 mm boş kovan, 15 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 19 bin 270 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Söz konusu 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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