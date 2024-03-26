Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açtılar: 1 polis yaralandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından gelişmeleri duyurdu.

Bakan Yerlikaya: "Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "Narkoçelik-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz, çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır" şeklinde açıklama yaptı.