Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açtılar: 1 polis yaralandı!

"Narkoçelik-8" operasyonu sırasında yakalananlar polise ateş açtı.

Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açtılar: 1 polis yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından gelişmeleri duyurdu.

Bakan Yerlikaya: "Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "Narkoçelik-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz, çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır"  şeklinde açıklama yaptı.

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# uyuşturucu operasyonu # Ali Yerlikaya
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