banner968
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Çok büyük cezası var! Yapan yandı
Çok büyük cezası var! Yapan yandı

Uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan gazino işletmecisi İsmail T., 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katılıp ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook'tan yayınlamış.

Uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

ZONGULDAK Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul ve Zonguldak'ta yaptığı uyuşturucu operasyonunun ardından dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ü tutuklandı, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gökçebey ilçesinde gazino işletmecisi İsmail T. de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. İsmail T.'nin kentte düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldığı ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook'tan yayınladığı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.