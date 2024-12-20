Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.Tuzluca İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sude İnak Sude İnak
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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Ekipler, bu kapsamda Iğdır, Balıkesir ve İstanbul'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

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