Uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelmişti: Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor
İstanbul'da polis baskınıyla gündeme gelen Bebek Otel'de bu kez belediye ekipleri hareketliliği yaşanıyor. Alınan yıkım kararı sonrası sabahın erken saatlerinde işlem başlatıldı.
İstanbul genelinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan adreslerden biri olan Bebek Otel'de, süreç içerisinde imara aykırı kaçak bölümler olduğu belirlenmişti.
Yapılan tespitlerin ardından söz konusu alanlar için yıkım kararı alındı.
KIŞ BAHÇESİ YIKILIYOR
Kararın uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sabahın erken saatlerinde otele geldi. Ekipler, otel bünyesindeki kaçak yapıların yıkım işlemini sabah saatlerinden itibaren sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında otelin kış bahçesi bölümünün yıkımı gerçekleştiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı