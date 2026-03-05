Uyuşturucu saklıyorum deyip ceset gömmüş: 20 yıllık cinayette kan donduran detaylar

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Karabulut, maktulü öldürmediğini belirterek emniyette verdiği cinayeti itiraf ettiği yönündeki ifadesini reddetti.

Boşandığı eşi Turgut Cerben'i en son 2009 yılında gördüğünü öne süren Karabulut, olay gününü mahkeme heyetine şu sözlerle anlattı: "Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim silahla kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Sonra eşim diğer odaya geçip telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler bilmiyorum. Suçsuzum."

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Ömer Dalbudak ise olaylara dair farklı bir tablo çizdi. Maktul Yasemin Dermenci'nin, Turgut Cerben tarafından sanık Tursun Karabulut'un üzerine "kuma" olarak getirildiğini ve yaklaşık 2 yıl sonra da ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Dalbudak, olay günü Turgut Cerben'in O.F'den 20 kilo esrar çaldığını ve bunu saklayacağını söyleyerek kendilerini yönlendirdiğini belirtti. Tanık Dalbudak, mahkemedeki ifadesini şu ifadelerle sürdürdü: "Ben, sanık Tursun Karabulut ve Turgut Cerben, araca binip Korkuteli tarafına doğru yola çıktık. Yolda Tursun'u M.T'nin evine bıraktık. Korkuteli yolundan sağa doğru 1 kilometre kadar girdik. Orada Turgut bana 'Sen devam et, araçtan inme. İleride çoban evi var' dedi. Çoban evinde Turgut'u bekledim. Bir müddet sonra Turgut bagajdaki şeyi gömüp geldi. Gelince, gömdüğü şeyin uyuşturucu değil, Yasemin'in cesedi olduğunu söyledi. Turgut, bana 'Yasemin'i karım Tursun göğsünden vurdu. Cesedi önce seraya gömdük. Sera sahibinin şüphelenmesi üzerine oradan çıkardık.' diye anlattı."

CİNAYET DOSYASI 20 YIL SONRA NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıldır haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin dosyası, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince raftan indirilerek yeniden incelenmişti. 2024 yılında tamamen farklı bir kayıp olayı soruşturmasında alınan ifadeler sırasında, Dermenci'nin 2006 yılında tüfekle öldürülüp gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu Tursun Karabulut ile Ömer Dalbudak gözaltına alındı.

Sanık Karabulut ilk ifadesinde, Yasemin'i eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle kendisinin öldürdüğünü ve cesedi Ömer Dalbudak ile birlikte Antalya'da bir ormana gömdüklerini itiraf etmişti. Ocak 2025'te polis ekiplerine tüm bildiklerini anlatan ve cesedin yerini gösteren Dalbudak'ın rehberliğinde ormanlık alanda iş makinesiyle yapılan aramalarda maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. 1 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen Karabulut ve Dalbudak tutuklandı. İlerleyen süreçte Ömer Dalbudak serbest bırakılarak dosyaya tanık sıfatıyla dahil edildi.

Tarafların ve tanığın beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut'un tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.