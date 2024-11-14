Uyuşturucu satıcılarına darbe: Bin 780 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada "Narkoçelik-48" operasyonlarında bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Uyuşturucu satıcılarına darbe: Bin 780 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip,11 bin 125 personel,14 hava aracı ve
42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde "NARKOÇELİK-48” operasyonları düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi uyuşturucu satıcıları
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