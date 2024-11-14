Uyuşturucu satıcılarına darbe: Bin 780 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada "Narkoçelik-48" operasyonlarında bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarının detaylarını paylaştı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip,11 bin 125 personel,14 hava aracı ve
42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde "NARKOÇELİK-48” operasyonları düzenlendi.
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-48” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2024
⚠️ 4 Ton 887 Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️ 9 Milyon 989 Bin 238 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
1.780 Şüpheli Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/1zr3STAg0d
Kaynak: Anadolu Ajansı