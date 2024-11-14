Uyuşturucu satıcılarına darbe: Bin 780 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip,11 bin 125 personel,14 hava aracı ve

42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde "NARKOÇELİK-48” operasyonları düzenlendi.