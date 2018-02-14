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Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 2 sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Yılmaz Bozkurt ve Gülistan Adak ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sinan S. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanıklar Bozkurt ve Adak, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Sanıklar, uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, kullanıcı olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bozkurt ve Adak'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ve 2'şer bin lira adli para cezası verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, tutuksuz sanık Sinan S'nin ise delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Temmuz 2017'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Bozkurt, Adak ve Sinan S. gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 parça halinde 11 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Bozkurt ve Adak tutuklanmış, Sinan S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #uyuşturucu
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