Uyuşturucu sevkiyatına baskın düzenlendi

İzmir’de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve satıştan elde edilen para ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatına baskın düzenlendi
Uyuşturucu sevkiyatına baskın düzenlendi
Editör: Süleyman Daban
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İzmir’de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve satıştan elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu sevkiyatına baskın düzenlendi

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik adresleri belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan iki ayrı adrese baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 35 kilo 67 gram skunk esrar, 15 bin 318 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Operasyonda K.G., G.S.D., S.G., B.G. ve H.Y. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # uyuşturucu
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