Uyuşturucu Tacirlerine 3 İlde Operasyon

Zehir tacirlerine 3 ilde opersyon yapıldı. Diyarbakır, Malatya ve İzmir’de yapılan operasyonlarda 1 ton 168 kilogram esrar, 372 kilogram skunk, 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirlerine 3 İlde Operasyon
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Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Diyarbakır, Malatya ve İzmir’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 168 kilogram esrar ve 243 bin 250 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.

Güldiken Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 Operasyonu"nda ayrıca 73 kilogram toz esrar, 177 bin 250 kök Hint keneviri, 66 bin kök skunk bitkisi, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabancaya da el kondu.

Malatya'da da düzenlenen operasyonda 372 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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